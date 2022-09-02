Путин уже готов отказаться от некоторых оккупированных территорий Украины: Подоляк объяснил, почему "фюрер" изменил планы

Глава Кремля Владимир Путин уже готов отказаться от некоторых оккупированных территорий Украины, чтобы зафиксировать свою победу над Европой.

Поскольку, как уверены в Офисе президента, для Путина показать победу Западу, хоть и частичную, очень важно.

Такое мнение высказал советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"Если сегодня переговоры провести, то он (Путин – ред.) даже будет готов отказаться от определенного объема территорий, мы же с вами понимаем это, для того чтобы зафиксировать свою победу над Европой. Это очень важно для него. Потому что тогда он не будет отвечать за военные преступления, по репарационным требованиям отвечать частично, тогда он не будет отвечать за многие действия, которые потом будет совершать в Европе", — пояснил Подоляк.

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