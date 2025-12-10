Путин уже хочет не только Донбасс, но и "Новороссию" - Портников о новой угрозе для Украины

Владимир Путин / © Associated Press

Последние заявления Владимира Путина свидетельствуют, что Кремль снова возвращается к концепции так называемой Новороссии — и это означает новый этап территориальных посягательств на Украину.

Об этом заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Во время пресс-конференции в Нью-Дели Путин заявил о "неизбежности освобождения Донбасса и Новороссии" российской армией. Это стало контрастом к недавней кремлевской риторике, где он требовал только вывода украинских войск из части Донецкой области и называл это ключевым условием прекращения войны.

Портников отмечает: появление термина Новороссия в словаре российского президента — тревожный сигнал. Ведь в США в последнее время ведутся переговоры, в ходе которых американские дипломаты якобы настаивают на поиске компромиссов по урегулированию войны, а Дональд Трамп откровенно говорил о необходимости выведения украинских войск из Донбасса.

Зачем Путин поднял тему "Новороссии" сейчас

По словам Портникова, есть несколько причин:

1. Переговоры он принимает как слабость Запада. Путин традиционно считает любой дипломатический диалог признаком слабости. Если США действительно давят на Киев по отводу войск, то Кремль видит шанс расширить свои требования — теперь уже и на другие украинские регионы.

2. Новороссия дает безграничные возможности для новых претензий. Этот термин не имеет четких границ.

Путин может:

объявить "Новороссией" оккупированные части Херсонской и Запорожской областей;

требовать вывод украинских войск с этих территорий;

или "заморозить" конфликт, оставив угрозу повторного вторжения как постоянный инструмент давления на Украину.

3. Кремль может придумать новые "народы", как это делал в 2014 году. Путин по-прежнему апеллировал к "подаркам большевиков" и праву "народов Украины" на самоопределение. Так создавали "народ Донбасса". По аналогии могут возникнуть "народы" других оккупированных регионов - с последующими "референдумами" и аннексией.

Портников напоминает: именно такой сценарий Кремль планировал в 2014 году, а также в 2022-м, когда Янукович и Медведчук должны были объявить "независимость" ряда областей для их быстрого "присоединения" к РФ.

Планы Кремля не изменились – только тактика

Хотя скорый захват Украины провалился и в 2014-м, и в 2022-м, Путин не отказался от первоначальной цели. Теперь он делает ставку на долгую войну на истощение, а не на молниеносное наступление.

Портников отмечает: упоминание Новороссии именно сейчас свидетельствует, что Путин считает США готовыми к уступкам и пытается расширить список своих требований.

Мирный процесс? Для Путина его не существует

Обозреватель подчеркивает: несмотря на все заявления о возобновлении переговоров, Кремль не видит ни одной "мирной формулы".

Напротив, визиты американских эмиссаров он использует только для затягивания времени, продолжения войны и выдвижения новых ультиматумов.

Ранее российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что гражданские, которые не смогли или не захотели покинуть оккупированные города, якобы встречают русских солдат словами "мы ждали вас".