Путин уже нарушил свое перемирие: разрушена многоэтажка (фото)

Разрушена многоэтажка в Константиновке / © соцмережі

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Хотя трехдневное перемирие по случаю Дня победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным, уже началось, оккупанты продолжают наносить удары по территории Украины. В ночь против 8 мая под вражеский обстрел попали города на Донетчине и Сумщине.

Об этом сообщили местные медиа, Воздушные силы ВСУ и Донецкая областная прокуратура.

Атака на Донецкую область

Приблизительно в 04:00 Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской авиации на восточном направлении и вероятном применении ударных средств по прифронтовым регионам. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога.

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В Константиновке раздались взрывы. Около 05:00 местные ресурсы сообщили о попадании в многоэтажный жилой дом. По предварительной информации местных медиа, захватчики нанесли авиаудар по девятиэтажке. В Сети уже появились кадры с места трагедии.

Разрушенный дом в Константиновке в результате российской атаки / © соцмережі

Разрушенный дом в Константиновке в результате российской атаки / © соцмережі

Впоследствии Донецкая областная прокуратура проинформировала, что российские войска сбросили авиабомбу на многоэтажку в Константиновке. Правда, там указали, что это произошло вечером 7 мая.

«7 мая 2025 года, в 22:50, войска РФ атаковали Константиновку с использованием „ФАБ-250“ с модулем УМПК. Средство поражения попало в многоквартирный дом», — говорится в заявлении прокуратуры.

В результате авиаудара ранены трое мужчин в возрасте 46, 47 и 74 лет и 47-летняя женщина. У них минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и переохлаждения. Восемь человек в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Пострадавшим предоставлена медицинская помощь. Еще одна горожанка, вероятно, находится под завалами.

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Всего в Константиновке повреждены три многоквартирных дома и магазин.

Разрушенный дом в Константиновке в результате российской атаки / © Донецкая областная прокуратура

Разрушенный дом в Константиновке в результате российской атаки / © Донецкая областная прокуратура

Атака на Сумскую область

Первые сигналы тревоги прозвучали уже около 2 часов. Воздушные силы Украины предупредили об опасности вражеской тактической авиации на северо-востоке.

Зафиксировано по крайней мере два случая применения управляемых авиационных бомб по территории Сумской области — в 02:45 и 03:30.

Заметим, военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что уже за первые 7 минут объявленного Путиным перемирия российская армия несколько раз ударила из реактивных средств ведения огня по прифронтовым районам и по линии боевого столкновения. Обозреватель также отметил, что бои на земле не прекращаются.

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