Путин уже не знает, как закончить войну, потому что боится потерять рейтинг — СМИ

Путин уже не знает, как закончить войну, потому что боится потерять рейтинг — СМИ

В Кремле не понимают, как закончить войну в Украине посредством переговоров, чтобы это не привело к обвалу рейтинга президента РФ Владимира Путина.

В Кремле говорят, что пропаганда "перегнула с нагнетанием темы нацизма в Украине".

Об этом пишет российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в администрации президента РФ.

Отмечается, что во внутриполитическом блоке администрации президента РФ пришли к выводу, что пока нет "хороших пиар-сценариев выхода" из войны, которые не привели бы к падению рейтинга власти.

Такие "сценарии" во внутриполитическом блоке начали прорабатывать несколько недель назад.

"Посмотрели, покрутили — какого-то понятного сценария не видно. Поэтому [общественное] мнение к возможному проведению переговоров [и заключению мира] решили не готовить, пустили все на самотек", — говорит один из собеседников издания.

В Кремле вроде бы уверены, что большинство россиян серьезно воспринимают войну как "борьбу с нацистами и нацизмом". В подтверждение этому они ссылаются на результаты закрытых "социологических опросов". При этом никакой достоверной независимой информации, подтверждающей гипотезу о "воинственном большинстве" россиян, нет.

По мнению Кремля, одним из самых серьезных препятствий для "выхода общества из войны" может стать "позиция многих представителей среднего класса", якобы поддерживающих войну в Украине. Представители российских властей говорят, что средний класс в РФ убежден, что в этой войне нужно идти к победному — в Киев или даже во Львов, отступать нельзя.

"Пока "финансовая подушка" у таких людей есть. Просто сейчас обновлять технику большинству из них не нужно. Доходы позволяют практически не замечать роста цен на продовольствие. В то же время они чувствуют, что выступают за свою страну, за справедливость", — пишет издание.

Как отмечается, в Кремле боятся возможного недовольства отступлением войск и переговорами, ведь это может вылиться в уличные протесты. Это объясняется тем, что российская пропаганда "перегнула палку по поводу нагнетания темы нацизма" в Украине. Поэтому теперь администрация Путина вынуждена и дальше поддерживать эту риторику, мол, с народом "спорить поздно", а воевать придется до какого-то результата, который можно объявить "победой".

В то же время, в случае "приглушения пропаганды" никаких протестов от сторонников войны ждать не придется, ведь "граждане перестанут думать и говорить о нацистах, и полностью переключатся на личные проблемы".

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