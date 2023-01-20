"Путин уже сегодня может заканчивать войну": генерал Милли сделал прогноз боевых действий в Украине

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил о совместном желании лидеров Украины, США и Европы, чтобы война, развязанная Кремлем, закончилась за столом переговоров. Но поскольку армия Путина продолжает боевые действия на оккупированных территориях, придется приложить много усилий, чтобы прогнать российское нашествие.

Об этом он говорил на пресс-конференции по итогам встречи в формате "Рамштайн".

"Президент Зеленский, президент Байден и все лидеры Европы хотят, чтобы эта война завершилась за столом переговоров. Мы видим, насколько сложна битва и борьба", — подчеркнул генерал Милли.

Он напомнил об успехах ВСУ на Харьковском и Херсонском направлениях и выразил понимание сложной для украинских бойцов ситуации в Бахмуте и Соледаре.

"Все еще очень много территорий остается под контролем российских войск. Поэтому хочу сказать, что этот год будет очень, очень тяжелым для того, чтобы выгнать российское нашествие с каждого миллиметра украинской земли. Да, будет трудно. Но я думаю, что Украина сможет продолжить свою оборону, а мы сможем помочь ей стабилизировать линию фронта, а также предоставить необходимое обучение, технику. И благодаря таким усилиям Украина сможет проводить оборонные контрнаступательные операции в стратегическом и тактическом планах", — заверил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, добавив, что речь идет не только об американской помощи, но и о всех партнерах Украины.

По его словам, успешные действия ВСУ на поле боя должны побудить хозяина Кремля сесть за стол переговоров и закончить войну.

"Большинство войн завершаются за столом переговоров. Президент Путин может уже сегодня завершить эту войну. Это он решил ее начать, поэтому он может сегодня ее завершить. А мы видим, в какую катастрофу она уже превратилась. Поэтому именно Путин может и должен сделать это прямо сейчас", — подчеркнул американский генерал.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность мирных переговоров между Украиной и РФ.

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