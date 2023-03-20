Путин — в катастрофе: аналитик назвал истинную цель визита диктатора РФ в оккупированные Крым и Мариуполь

Украинский Генштаб подготовил успешный план, который, по мнению аналитика, приведет Путина к катастрофе.

Политический аналитик Армен Чибухчан считает, что российский президент Владимир Путин посетил оккупированные Крым и Мариуполь из отчаяния. Он понимает, что весеннее контрнаступление сил обороны скоро, и поэтому у него паника.

Такое мнение Чибухчан высказал для 24 канала.

По мнению аналитика, российский президент осознает, что на сегодняшний день повестку дня Кремля диктует Украина.

"Путин хвастался, что они Азовское море сделали своим внутренним. Но если Украина пойдет на Мариуполь, отрежет России ее сухопутный коридор в Крым, отвоюет контроль над Азовским морем и под угрозой окажется полуостров, то произошедшее с Путиным в самой России сейчас и предсказать сложно. Поэтому он от отчаяния уехал в Мариуполь", – сказал он.

Чибухчан надеется, что украинский Генштаб подготовил успешный план, который, по его мнению, приведет Путина к катастрофе. Это понимает и сам российский диктатор. Также аналитик добавил, что сейчас он наблюдает интересную предысторию великой победы Украины.

Визит Путина в Мариуполь и Крым

В воскресенье, 19 марта, кремлевские пропагандисты сообщили, что президент России Владимир Путин приехал во временно оккупированный Мариуполь на Донетчине. Его сопровождал замглавы российского правительства Марат Хуснуллин. А накануне, 18 марта, диктатор РФ был замечен в аннексированном украинском Крыму.

Украинские власти, комментируя визит Путина в Крым и Мариуполь, заявили, что "преступника всегда тянет на место преступления". Такие слова сказал советник главы Офиса президента.

Напомним, президент России Владимир Путин приехал во временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области. ТСН.ua собрал все, что известно о приезде кремлевского диктатора в город.

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