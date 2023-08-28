Путин в начале войны пытался уговорить Шольца признать Крым российским

Российский диктатор Владимир Путин в начале полномасштабного вторжения в Украину пытался убедить канцлера Германии Олафа Шольца признать "независимыми" Донецкую и Луганскую области, а оккупированный Крым частью РФ.

Об этом пишет Bild со ссылкой на сведения, полученные журналистом Штефаном Ламби.

За стенограммой состоявшегося на девятый день войны разговора между Путиным и Шольцем диктатор выразил желание повлиять на международное восприятие событий в Украине. Он выдвинул предложение о признании Донецкой и Луганской областей "независимыми", а оккупированном Крыму частью России.

В стенограмме также говорится, что Путин обсуждал вопросы возможной встречи с представителями Германии, Франции и России для урегулирования конфликта. Однако он поставил два важных условия для такой встречи: отсутствие повода для прекращения огня и ограничения участников разговора только канцлером Германии, президентом Франции и самим Путиным.

"Когда я спросил его, возможна ли встреча в Украине, рано или поздно, с вами, мной, Зеленским и с ним, Путиным, он не отказался полностью. Но он назвал два условия. Во-первых, это не должно являться поводом для прекращения огня. Затем он говорил только о нас троих: вы, я и он. Без Зеленского", – рассказывал Шольц Макрону.

Путин также пытался убедить Шольца в том, что украинская делегация уехала в Польшу, "поскольку хотела поговорить с президентом Соединенных Штатов, чтобы получить указания".

Напомним, что в США рассматривают возможности для усиления военной помощи Украине из-за продолжения войны.

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