Путин в новогоднем обращении вскользь упомянул войну – в ISW озвучили цель диктатора

Президент-диктатор России Владимир Путин использовал свое ежегодное новогоднее обращение к россиянам 31 декабря, чтобы конкретизировать российские идеологические приоритеты на 2024 год. Он опустил какие-либо упоминания о войне против Украины, но сосредоточился на определении идеологических целей, которые в итоге все равно будут влиять на боевые действия и ситуацию на оккупированных территориях.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

"В отличие от прошлогоднего новогоднего обращения, где Путин обратился к нации в штабе Южного военного округа в окружении военнослужащих в форме и открыто говорил о целях России в Украине, обращение Путина в 2023 году показывает, как он стоит один на фоне Кремля, без упоминания о "специальной военной операции". Путин же решил очень коротко поблагодарить российских военных за борьбу за "правду и справедливость", а в противном случае сосредоточился на подчеркивании национального единства России. Путин также заявил, что 2024 год будет "Годом семьи", подчеркнув, что российская семья является опорой "многонационального народа России", а Россия – это "одна большая страна, одна большая семья"", — пишут аналитики.

Аналитики обратили внимание, что в последние недели 2023 года российский диктатор часто обсуждал максималистские намерения Москвы по поводу войны против Украины. Они считают, что таким образом он стремился установить более ориентированные на внутренний рынок идеологические условия во время своей новогодней речи.

Речь Владимира Путина еще больше послужила для четкого определения идеологической линии Кремля на 2024-й, ориентируя внутреннюю политику на сохранение "традиционных российских семейных ценностей" и "защиту российского многонационализма", которые вписываются в более широкую путинскую идеологию "русского мира", включающую группы РФ и за ее пределами.

"Путин пытается восстановить концепцию "русского мира" как основу русской внутренней и внешней политики, а в его новогоднем обращении семьи и многонационализм русского общества названы "столпами" этого конкретизированного "мера". Представления Кремля о "русском мире", несомненно, повлияют на российские административные, бюрократические и социокультурные приоритеты на временно оккупированных территориях Украины, а также военные цели на поле боя в следующем году", — объясняют в ISW

Напомним, польский генерал считает, что Украина в 2024-м будет вынуждена начать переговоры на условиях Путина.

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