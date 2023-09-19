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Путин в октябре собирается посетить Китай: это первая поездка после выдачи ордера на его арест

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Путин в октябре собирается посетить Китай: это первая поездка после выдачи ордера на его арест

Владимир Путин/Associated Press

Там он проведет переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Российский диктатор Владимир Путин планирует впервые выехать за границу после выдачи ордера на его арест. Секретарь совета безопасности РФ Патрушев подтвердил намерения главы Кремля.

Об этом пишет российская служба BBC.

Как отмечается, Путин планирует в октябре посетить Пекин, где проведет переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Что интересно, диктатор не совершал поездок за границу с марта этого года, когда Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. В частности, он не поехал в ЮАР на саммит БРИКС.

В октябре "рассчитываем на основательные двусторонние переговоры" Путина с Си Цзиньпином в Пекине в рамках форума "Один пояс, один путь", сказал Патрушев.

Напомним, что представитель чеченской диаспоры объяснил, почему в Москве молчат о Кадырове.

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Дата публикации
Просмотры
445
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