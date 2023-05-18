"Путин в отчаянии раскрывает карты и использует свое лучшее оружие" — аналитик

В отчаянной попытке атаковать Украину Россия прибегает к использованию своих передовых ракет. Последние события служат подтверждением того, что в РФ заканчиваются запасы ракет, а также 400 закупивших у Ирана беспилотников.

Об этом заявил британский военный аналитик и вице-маршал авиации Шон Белл, пишет Sky News.

По его словам, РФ вынуждена тратить свои современные ракеты, в частности "Кинжалы", которые в РФ называют гиперзвуковыми, то есть их скорость полета в пять раз выше скорости звука.

В то же время Путин вынужден "раскрывать карты".

"Это показывает имеющиеся возможности, но также уязвимость и ограниченность. Западные страны теперь могут составить представление о возможностях РФ и быстро разработать контртехнологии", — пояснил он.

"На разработку таких ракетных систем, как "Кинжал", Россия потратила годы и миллиарды долларов. В то же время они были отличным сдерживающим фактором — пока их не начали использовать", — добавил он.

Напомним, в ночь на 16 мая захватчики запустили шесть ракет "Кинжал" по Киеву, и все они были уничтожены. Однако обломки ракет нанесли повреждения в нескольких районах столицы и ранили людей.

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