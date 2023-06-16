Путин в поисках версий подрыва ГЭС — Пионтковский о том, признает ли мир Россию государством-террористом

Европарламент первым признал теракт на Каховской ГЭС военным преступлением России. РФ непременно будет признана государством-террористом, поскольку существенных доказательств этому достаточно.

Такое мнение в эфире телеканала FREEDOM высказал политический деятель, публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, подобный закон американский конгресс уже подготовил почти год назад: “Осталось Блинкену его подписать. Если бы это зависело от него одного, он бы давно это сделал”.

Пионтковский отметил, что во время своего показательного выступления 13 июня перед военкорам президент РФ Владимир Путин уже не утверждал, что ГЭС атаковали украинцы: “Он повторил версию, которую ему подбросили российские оппозиционеры о том, что ГЭС сама разрушилась от усталости, возможно, ее предыдущие атаки. расшатали”.

То есть, считает эксперт, диктатор уже понимает, что есть сейсмические доказательства норвежских властей и американские подтверждения со спутников, точно указывающих даже момент этого взрыва. "Поэтому он пытается спрятаться за какими-то предложенными ему промежуточными версиями", — подчеркнул публицист.

Он резюмировал, что Россия, по его мнению, будет признана государством-террористом: "Ведь даже Европарламент, я считаю, не пошел бы на такое осуждение, если бы не знал, что уже есть сейсмологические и спутниковые доказательства".

Российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС, чем нанесли непоправимый ущерб флоре и фауне местности, уничтожили урожай, поставили под угрозу жизни людей и разрушили их дома, но самое главное – поставили под угрозу безопасную работу ЗАЭС.

О последствиях трагедии в Украине пока рано говорить, ведь окончательные выводы станут известны только после убывания воды.

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