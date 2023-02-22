Путин в послании сказал мало конкретного о войне: в ISW объяснили почему

Глава Кремля в очередной раз повторил пропагандистскую мантру о том, что РФ нацелена на защиту людей на "исторических землях России".

Американские аналитики Института изучения войны подчеркивают, что в послании диктатора РФ Владимира Путина в федеральное собрание было мало конкретики о войне в Украине. В частности, в его выступлении не были сформулированы конкретные цели или намерения.

Об этом говорится в отчете ISW.

В ISW отмечают, что глава Кремля в очередной раз повторил пропагандистскую мантру о том, что РФ начала "специальную военную операцию" в Украине, чтобы защитить людей на "исторических землях России", обеспечить внутреннюю безопасность страны, устранить угрозу со стороны украинского "неонацистского режима", который, как сказал диктатор, существует с 2014 года, а также защитить население Донбасса.

Также Путин намеренно, но ошибочно сравнил ВСУ с разными нацистскими дивизиями. Более того — диктатор поблагодарил армию РФ за борьбу с "нацистской угрозой". Не забыл он и о коллективном Западе. Российский президент бросил обвинения в вооружении Украины и размещении баз и биолабораторий у границ России, тем самым якобы развязав войну против его страны.

"Речь Путина, в частности, возобновила несколько давних российских информационных операций по оправданию войны и не представила никаких изменений в российском риторическом позиционировании по войне. Он мог бы использовать это событие, чтобы сформулировать новые цели и средства их достижения. Например, объявить очередную официальную часовую волну. мобилизации, переопределить "специальную военную операцию" как официальную войну или принять дополнительные меры для мобилизации российской оборонно-промышленной базы более конкретным способом", — подчеркнули аналитики.

В то же время, говорят в ISW, президент РФ сказал очень мало по сути. Он предположительно сделал для того, чтобы создать информационные предпосылки для затяжной войны в Украине, не очерчивая "конкретные временные рамки и представляя войну как экзистенциальную для россиян".

В свою очередь, многие российские блогеры осудили неспособность Путина использовать свою речь для выдвижения новых целей войны, изложения новых мер поддержки войны или привлечения Кремля к ответственности за их многочисленные военные неудачи. Также они раскритиковали выступление диктатора – как шаблонное и "без каких-либо значительных действий".

Выступление Путина 21 февраля

Глава Кремля в своем выступлении в очередной раз набросился с обвинениями в адрес Запада. В частности, заявил о том, что западные страны пытаются перевести войну в Украину в "фазу глобального противостояния".

По словам Путина, якобы не Россия развязала войну. Зато обвинил Запад и Киев в якобы развязании войны на Донбассе.

Путин пригрозил эскалацией в войне, если Украина получит дальнобойное оружие. По его словам, Запад пытается переломить ход боевых действий в Украине, увеличивая военные поставки в Киев.

Также президент РФ процитировал нациста Рудольфа Гесса. Мол, "РФ не будет развивать оборонную промышленность в ущерб экономике".

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