"Путин в тупике": украинская разведка — о том, признает ли российский диктатор поражение в войне против Украины

"Путин в тупике": украинская разведка — о том, признает ли российский диктатор поражение в войне против Украины

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что российский диктатор Владимир Путин не знает, как выйти из войны, чтобы его страна не потеряла статус "сильного и великого государства".

Буданов высказал мнение, что среди всех имевшихся у него вариантов он избрал самый жестокий и худший вариант.

Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

"Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия совсем не так сильно и велико государство, которого он хотел В то же время меня удивляет российская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал самый жестокий и худший вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", – отметил руководитель военной разведки.

Ранее сообщалось, что в украинской разведке назвали оружие, необходимое Украине для наступления. Детальнее — ЗДЕСЬ.

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