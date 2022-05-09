"Путин ведет Россию в бездну": известное росСМИ опубликовало беспощадные статьи о диктаторе и войне в Украине (фото)

"Путин ведет Россию в бездну": известное росСМИ опубликовало беспощадные статьи о диктаторе и войне в Украине (фото)

Пропагандистский ресурс России Lentа опубликовал правдивые статьи о ситуации в Украине, которые были быстро удалены, но успели наделать шума в обществе.

На главной странице пропагандистского "Лента.ру" 9 мая были опубликованы материалы с критикой напавшего на Украину российского диктатора Владимира Путина. Публикации, конечно, быстро были удалены, но их скриншоты разлетелись по Сети.

Об этом сообщает "Медиазона".

"На Lenta.ru появилось более десяти материалов с критикой президента Владимира Путина и войны в Украине. Хотя сейчас они уже исчезли с сайта, копия главной страницы сохранилась в веб-архиве", — говорится в сообщении.

Сначала в Сети сообщали, что пропагандистское издание атаковали хакеры, затем стало известно, что это якобы протест сотрудников "Ленты". Отмечалось, что журналисты заменили тексты другими в уже опубликованных новостях.

В конце концов ответственность за публикации взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

В частности, на главной странице росСМИ, которое распространяет кремлевскую пропаганду и лгало о войне в Украине, были следующие материалы с заголовками:

"Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика",

"Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века",

"Войной легче прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в бездну",

"Зеленский оказался круче Путина",

"Русская элита больна кумовством и лизоблюдством",

"Путина и его соратников ждет трибунал" и проч.

"Что это было? Это не "взлом хакеров", это наше осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось.... Что касается материалов, то здесь все просто. После массовых блокировок в стране почти не осталось медиа, которые можно посмотреть без VPN или думскроллинга в "телеге". Мы отобрали около 40-45 ключевых кейсов/новостей/фактов, которые российские СМИ начали умалчивать после начала войны, расписали их максимально подробно, стараясь не впадать в "пропаганду наоборот"..., – говорится в заявлении Полякова.

Напомним, в РФ парад, который там устроил Путин, называют "позорным", потому что перспектив нет никаких.