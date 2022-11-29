Путин ведет себя "совершенно мерзко" из-за поражения в Украине — Белый дом

Российский диктатор Владимир Путин уже использовал страх, еду и оружие, чтобы сломить сопротивление украинцев российской агрессии, а теперь решил использовать зиму для достижения своих целей.

Об этом заявил координатор Совета Национальной Безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он отметил, что глава террористической России ничего не может получить на поле боя, поэтому поступает абсолютно мерзко.

Кирби заявил, что Россия специально бомбит гражданскую инфраструктуру, чтобы помешать украинцам подготовиться к холодной зиме.

"Так что мы делаем несколько вещей. Мы предоставляем оружие и необходимую тренировку Вооруженным силам Украины, чтобы они были успешны на поле битвы и они успешны, как мы видим", — отметил Кирби.

Он отметил, что США также работают со своими союзниками по всему миру по поддержке Украины. В частности, партнеры должны помочь наладить доставку всего необходимого для поддержания работы критической инфраструктуры.

"Часть этого поступает из Штатов, но мы признаем, что система основывается на инфраструктуре, которая более уникальна для Европы, поэтому мы продолжаем работать с нашими союзниками и партнерами в регионе", — сказал Кирби.

Он добавил, что сотенные недели Путин поступает совершенно мерзко. "Это было мерзко и месяцы до того, но эти удары направлены только на одно — поставить украинцев на колени, потому что он не может поставить вооруженные силы Украины на колени", — резюмировал Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный департамент США призывает страну-агрессорку Россию закончить войну и вывести свои оккупационные войска из Украины.

Также ранее секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и ее партнеры должны быть готовы к тому, что Россия продолжит наносить удары для уничтожения украинской инфраструктуры.

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