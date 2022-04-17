Путин верит, что выиграет войну в Украине — канцлер Австрии по итогам встречи с главой Кремля

Путин верит, что выиграет войну в Украине — канцлер Австрии по итогам встречи с главой Кремля

По словам канцлера Австрии, Путин живет в своем мире, но проинформирован о ситуации в Украине.

Президент страны-агрессорки Владимир Путин уверен, что выиграет войну в Украине.

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с Путиным в интервью американскому телеканалу NBC.

"Находясь в собственном мирке, я думаю, Путин знает, что сейчас происходит в Украине. Он верит, что выиграет войну", — заявил Негаммер.

В ходе беседы с австрийским канцлером Путин отреагировал на обвинения в военных преступлениях. Кремлевский диктатор заявил, что "не доверяет Западу", но готов содействовать международному расследованию военных преступлений.

"Это был тяжелый разговор. Но я пытался его убедить в том, что, например, война в бывшей Югославии показала, что международное расследование необходимо для того, чтобы представить обвинения военным преступникам", — сказал Негаммер.

Напомним, что Карл Нехаммер – первый европейский лидер, лично встретившийся с Путиным после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Нехаммер заверил, что это был "не дружеский визит", а "жесткая встреча".

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