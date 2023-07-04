"Путин верит в ложь, которую сам создал": экс-президент Польши Квасьневский об ошибках диктатора

Александр Квасьневский рассказал, почему российская пропаганда под руководством Путина создала ловушку непосредственно для российского диктатора и что не учел Путин во время вторжения в Украину.

Бывший президент Польши (1995-2005 годы) Александр Квасьневский отметил, что президент России Владимир Путин допустил ряд ошибок во время вторжения в Украину, поскольку находился под влиянием своей пропаганды и верил, что украинцы "радо будут приветствовать оккупантов в Украине". Однако желаемый план диктатора не осуществился.

Об этом Александер Квасьневский рассказал в интервью "Укринформу".

"Если у него осталось хоть немного рационального мышления и возможности объективно оценивать ситуацию, то он должен быть убежден, что совершил ошибку, ведь ни одна из его целей не была достигнута. Во-первых, Путин предостерег — если НАТО будет приближаться к границам России, то он вынужден будет отреагировать, результатом его действий является то, что одна новая страна — Финляндия — уже член НАТО, Швеция, которая 300 лет была нейтральной, тоже уже на этом пути. А через некоторое время там тоже будет Украина. То есть его стратегическая цель по недопущению расширения Альянса не достигнута", — отметил экс-президент Польши.

Александр Квасьневский также подчеркнул, что Киев стоит, война длится уже почти 500 дней, украинское государство функционирует, в столицу могут доехать не только простые пассажиры, но и президенты стран. А Владимир Путин в начале полномасштабного вторжения надеялся, что "будет в Киеве через несколько дней, арестует президента Зеленского, что украинцы сдадутся и признают, что "матушка-Россия" права и дальше нужно жить так, как скажет Москва".

По его словам, Путин был убежден, что украинского народа не существует, его национальное сознание невысокое и он так упорно не будет бороться с Россией. Мнение, что его будут приветствовать в Украине с цветами, были мифами российской пропаганды.

"Все расчеты, на которые опиралась российская агрессия, оказались фальшивыми. И сейчас главный вопрос: Путин делает из этого какие-то выводы или нет? В этом отношении сомневаюсь. После 22 лет пребывания у власти Путин оказался в своеобразной ловушке. Кремль строит пропаганду, звучащую из всех доступных кремлевских медиаресурсов, Путин это все смотрит и читает, а потому верит во ложь, которую сам создал. Он фактически полностью лишен возможности реально оценивать ситуацию, а те, кто должны давать ему настоящую оценку ситуации, в частности разведка или военные, просто боятся ему это представлять и говорить, как все выглядит на самом деле.", — сказал экс-глава Польши.

Квасьневский подчеркнул, что за 500 дней Путину не удалось реализовать ни одной цели, и это для него должно быть катастрофой.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что попытка мятежа Пригожина в РФ доказала, что Россия – уже не единственное государство. Она разваливается и миру это следует признать.

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