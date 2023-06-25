Путин вернул самолет с "красной кнопкой" в Москву после мятежа Пригожина

Российский диктатор Владимир Путин после завершения мятежа лидера "вагнеровцев" Евгения Пригожина в пункт дислокации вернул самолет спецназначения RA-96021 в Москву.

Об этом сообщает проект " ВЧК-ОГПУ ".

Накануне, 24 июня, один из президентских бортов экстренно вылетел из Внуково в Санкт-Петербург в рамках попытки госпереворота. Как информирует "ВЧК", самолет приземлился в московском аэропорту около четырех утра, 25 июня.

Как уточнил проект, днем ранее самолет президентского специального лётного отряда "Россия" ТУ-214ПУ вылетел из столицы.

Путин вернул самолет с "красной кнопкой" в Москву

"ПУ" в названии самолета означает, что на нем установлен пункт управления — та же "красная кнопка", — говорилось в сообщении.

Ранее российский президентский самолет ТУ-214ПУ, принадлежащий специальному летному отряду "Россия" и использующему хозяин Кремля Владимир Путин, исчез с радаров во время полета из Внуково в сторону Санкт-Петербурга.

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