Путин вернул самолет с "красной кнопкой" в Москву после мятежа Пригожина

Днем ранее самолет президентского специального лётного отряда "Россия" ТУ-214ПУ вылетел из столицы.
Российский диктатор Владимир Путин после завершения мятежа лидера "вагнеровцев" Евгения Пригожина в пункт дислокации вернул самолет спецназначения RA-96021 в Москву.
Об этом сообщает проект " ВЧК-ОГПУ ".
Накануне, 24 июня, один из президентских бортов экстренно вылетел из Внуково в Санкт-Петербург в рамках попытки госпереворота. Как информирует "ВЧК", самолет приземлился в московском аэропорту около четырех утра, 25 июня.
Как уточнил проект, днем ранее самолет президентского специального лётного отряда "Россия" ТУ-214ПУ вылетел из столицы.
"ПУ" в названии самолета означает, что на нем установлен пункт управления — та же "красная кнопка", — говорилось в сообщении.
Ранее российский президентский самолет ТУ-214ПУ, принадлежащий специальному летному отряду "Россия" и использующему хозяин Кремля Владимир Путин, исчез с радаров во время полета из Внуково в сторону Санкт-Петербурга.
Читайте также:
- Почему Пригожина отправляют в Беларусь и при чем здесь Лукашенко – мнение политолога
- "Власть ускользает из рук Путина": Подоляк о мятеже Пригожина
- Пригожин передумал идти на Москву и разворачивает колонны назад: онлайн-трансляция событий