Путин, вероятно, хочет закончить войну в этом году: иностранный эксперт назвал факторы

Когда Путин хочет закончить войну / © ТСН

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Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хочет закончить войну против Украины в этом году, потому что боится экономического коллапса.

Такое мнение высказал отставной генерал австралийской армии, военный аналитик Мик Райан.

По его словам, в Кремле, вероятно, решили, что 2025 год должен стать годом решения по их войне против Украины. В качестве причины эксперт называет проблемы, связанные с напряженным национальным бюджетом РФ, снижением качества российских наземных войск, растущей зависимостью от Северной Кореи и Китая и давлением со стороны президента Трампа по прекращению войны.

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В комплексе эти факторы заставляют российского диктатора активизировать операции на земле и в воздухе против Украины.

«Хотя он может публично обсуждать возможность вести эту войну в далеком будущем, реальность далека от этого», — считает Мик Райан.

Лишь одним из свидетельств этого эксперт называет заявление Путина в конце июня о сокращении военных расходов России с 2026 года.

По мнению австралийского генерала, Путин надеется, что значительные усилия в этом году поставят его в выгодную позицию для переговоров. Однако все не так-то просто.

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«В июне Россия получила 550-600 квадратных километров украинской территории, что является увеличением по сравнению с предыдущими месяцами. Но эти достижения не являются решающими в общей схеме войны. Россияне не получают достаточно территории, чтобы прогнозировать какое-либо реальное ощущение всеобщего успеха», — пишет аналитик.

В то же время, он отмечает, что Путин все еще верит, что может вести эту войну.

«Пока его не развеют по этой идее, россияне будут продолжать свое нынешнее „большое наступление“, — добавил Мик Райан.

Ранее в МВФ дали тревожный прогноз, когда закончится война в Украине.

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