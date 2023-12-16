Путин во время "прямой линии" намекнул на оккупацию новых территорий Украины и войны в долгую – военный эксперт

Российский диктатор Владимир Путин 14 декабря провел так называемую "прямую линию" с журналистами и россиянами.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что президент России Владимир Путин 14 декабря провел так называемую "прямую линию" и намекнул на возможность эскалации военного напряжения напрямую включительно с другими территориями Украины.

Об этом Дмитрий Снегирев рассказал в эфире телемарафона.

"На чем не акцентируют внимание, к сожалению, аналитики и СМИ — на конкретных эпизодах выступления российского диктатора, заявившего, что протяженность российско-украинского фронта 2000 км. Напомню, что до последнего времени протяженность фронта была 1000-1100 км. Добавляется намек на возможность эскалации военного напряжения напрямую включительно с другими территориями Украины", — подчеркнул он.

Снегирев также добавил, что второе, на что стоит обратить внимание – говорят, что это ошибка российского диктатора. Численность российских войск, сосредоточенных в Украине – 617 тысяч. По последним данным украинского Генштаба и западных разведок, в Украине было сосредоточено 450-470 тысяч.

"То есть дает понять, что будет увеличена численность контингента. Соответственно, будет активизация на разных участках фронта. И третий сигнал – Путин говорит о дальнейшем продлении так называемой "СВО" до окончания целей операции. Дает понять, что игра будет в долгую", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, Дмитрий Снегирев рассказал, что оккупанты готовят прорыв на одном из направлений.

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