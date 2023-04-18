"Путин восстанавливает расположение к Пригожину": ЧВК "Вагнер" вербует наемников по всей России — ISW

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин восстанавливает расположение российского диктатора Владимира Путина. В частности, это свидетельствует о подкреплении сил "вагнеровцев".

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В Институте отмечают, что изменить мнение глава Кремля могла подтолкнуть неспособность обычных вооруженных сил выполнить задачи, поставленные перед ними диктатором во время зимнего наступления на Донбассе.

Речь идет и о том, что "в знак примирения" Путин остановил попытки минобороны РФ отомстить "вагнеровцам".

"Похоже, что силы "Вагнера" получают подкрепление, боеприпасы и политическое признание, что является резким отклонением от предыдущих попыток Кремля использовать их и Пригожина в Бахмуте, по крайней мере, с января 2023 года", — говорится в сводке.

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Известно, что рядом с группой "Вагнера" на фронте действуют российские воздушно-десантные войска (НДС).

Пригожин сумел возобновить свои поставки боеприпасов от министерства обороны РФ. В то же время российская Госдума собирается рассмотреть поправки в закон о правах ветеранов, предусматривающих предоставление статуса ветерана боевых действий наемникам частных военных компаний и даже волонтерам.

"Пригожин регулярно выступал за признание "вагнеровцев" участниками "СВО" в Украине, и принятие этого законопроекта означало бы, что его положение в ближайшем окружении Кремля улучшилось. Степень доверия и приверженности Путина к Пригожину непонятна, но вполне вероятно, что Путин остановил попытки "РФ отомстить за ЧВК "Вагнер", отказав ей в подкреплении и боеприпасах", – предположили в ISW.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на просочившиеся в сеть документы Пентагона сообщила, что Путин лично пытался урегулировать конфликт между ПИК и МО РФ, проведя 22 февраля встречу между Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

По мнению аналитиков, если это правда, то российский диктатор отдает приоритет "решительной победе", по крайней мере, в Бахмуте в ближайшем будущем.

"Путину, вероятно, нужна немедленная победа в Бахмуте в преддверии дня победы 9 мая или, по слухам, пресс-конференции "Прямая линия", которую он готовится провести в июне, чтобы утвердить свой авторитет среди внутренней аудитории", — предположили в ISW.

Такое течение событий может являться признаком нерешительности Путина усилить мобилизацию и сигнализировать о возвращении к так называемой криптомобилизации.

"Кремль, возможно, надеется использовать инструкторов "Вагнера" для подготовки своих мобилизованных сил. Ранее он передал набор персонала националистическим группам и сейчас проводит широкомасштабные кампании по набору добровольцев. "Вагнер" вербует наемников по всей России, и вполне возможно, что Кремль все еще может рассматривать его как реальный источник боевого могущества", – подытожили в ISW.

Отметим, эстонская разведка сообщила, что лидер Чечни Рамзан Кадыров и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин угрожают властям Путина — якобы они планируют объединиться и выйти на первый план в качестве архирадикальной акции господствующей элиты.

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