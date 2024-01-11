Путин, возможно, собирается начать апокалиптическое нападение – The Telegraph

Экс-глава подразделения по химическому оружию армии Великобритании Гемиш де Бреттон-Гордон отметил, что если Запад не вооружит Украину, через несколько лет вспыхнет война России с НАТО

В России звучат слухи о том, что вскоре она может начать решительное наступление в Украине, чтобы переломить ход войны в свою пользу. По мнению эксперта, в России единственным оружием, которое могло бы помочь в этом в это время, было бы тактическое ядерное оружие или какая-то химическая или биологическая атака.

Об этом в своей статье для The Telegraph пишет экс-глава подразделения по химическому оружию армии Великобритании Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Россия может начать вскоре решительное наступление

Поскольку внимание Запада больше приковано к выборам в Британии и США, война в Украине удаляется с первых полос. Хотя многие на Западе описывали войну как тупиковую ситуацию, Кремль так не думал. Сейчас в Москве звучат слухи о том, что скоро может начаться решительное наступление, чтобы переломить ход войны в пользу России.

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Россия рыскает по всему миру в поисках беспилотников и боеприпасов от всех диктаторов и государств-изгоев, тогда как Украина с трудом ищет и умоляет об артиллерийских снарядах и ракетах к ПВО у своих "союзников", занятых другим.

Россия сосредоточена, а Запад – нет

"В то время как канцлер Германии Шольц призывает Европейский Союз сделать больше – хотя он, в частности, не в состоянии доставить Украине сотни танков Leopard 2, в которых она так отчаянно нуждается – Россия переходит к тотальной войне, а ее государственные расходы и экономика все больше диктуются потребностям военной машины. Контраст между Востоком и Западом не может быть более четким; Россия сосредоточена, а мы – нет”, – оценивает ситуацию де Бреттон-Гордон.

Между тем, Путину вскоре может понадобиться продемонстрировать успехи на местах. По мнению автора статьи, президентские выборы в марте будут полной фальсификацией, а единственная настоящая оппозиция – Алексей Навальный – будет безопасно закрыта.

"Это не означает, что автократ полностью железный. Память о попытке государственного переворота прошлым летом, несомненно, будет свежа в его мыслях, а гибель гражданского населения, вызванная украинскими атаками на границе, снова привлечет внимание к состоянию войны", — говорится в публикации.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков настаивал, что российские военные "сделают все, чтобы сначала минимизировать опасность, а затем ее полностью ликвидировать".

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Большое наступление вокруг Харькова

Поскольку российские ультранационалисты призывают к большому наступлению вокруг Харькова, для президента РФ Владимира Путина есть явный стимул приложить все усилия в своей "специальной военной операции".

Проблема в том, что, по мнению Института изучения войны, российские военные, скорее всего, не смогут "провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшее время". По оценкам аналитиков, "российское вторжение на 15 километров вглубь и несколько сотен километров в ширину было бы масштабной оперативной мерой, которая потребовала бы значительно большей группировки сил и значительно лучших ресурсов, чем то, что российские силы сейчас сосредоточили вдоль всей международной границы с Украиной, меньше всего в Белгородской области".

Достичь успеха РФ помогло бы тактическое ядерное оружие или химическая или биологическая атака

Как заметил де Бреттон-Гордон, это не значит, что такое нападение невозможно.

"Это просто означает, что для этого понадобится оружие на поле боя, которое мы еще должны увидеть. По моему мнению, единственным оружием, которое имеет Россия, которое могло бы достичь этого в этот период времени, было бы тактическое ядерное оружие или какая-то химическая или биологическая атака. Учитывая печально известный провал "красной линии" Обамы в Сирии и нежелание Запада полностью взять на себя обязательство защищать Украину, Путин может подумать, что на это стоит пойти", – предполагает экс-глава подразделения по химическому оружию британской армии.

Он также отметил, что как и советский вождь Иосиф Сталин, Путин обладает ненасытным эгом и стремится достичь величия любой ценой. Де Бреттон-Гордон назвал "полными дураками" тех на Западе, кто верит, что после прекращения огня в Украине может произойти возврат к "нормальности". Он добавил, что никто с пониманием Кремля не верит в уверенность, что Путин прекратит свой поход на Запад.

Если Запад не вооружит Украину, через несколько лет будет война России с НАТО

"Дрейф в сторону милитаризации Российского государства и растущие призывы к большему наступлению должны служить предупреждением о том, что Западу нужно проснуться, прежде чем оно начнет действовать. Мы должны всячески поддерживать и вооружать Украину. Если мы этого не сделаем, по прогнозам начальника службы безопасности Польши, НАТО начнет войну с Москвой в течение нескольких лет", – резюмировал автор статьи.

Кстати, в США три комитета Палаты представителей Конгресса, возглавляемые республиканцами, обнародовали документ с так называемым планом победы в Украине. Сообщается, что документ имеет "цель ответить на критические вопросы о поддержке Украины со стороны США и их союзников и представить план победы, в котором мы выиграем, а Россия проиграет".

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