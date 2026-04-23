Путин возвращает РФ к методам Сталина: в Кремле усиливают репрессивный курс из-за войны — ISW

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Владимир Путин присвоил Академии Федеральной службы безопасности почетное имя Феликс Дзержинский – основателя советской карательной системы и организатора «красного террора».

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), это решение является символическим сигналом возвращения Кремля к репрессивным практикам сталинской эпохи.

Академия ФСБ уже носила имя Дзержинского при СССР, когда она действовала при КГБ — предшественнике современной ФСБ. Сам Дзержинский известен как организатор кампаний массовых арестов, пыток и казней после революции 1917 года.

Реклама

В указе Кремля говорится о «выдающемся вкладе» Дзержинского в обеспечение безопасности. В то же время, аналитики ISW отмечают: восстановление этого имени демонстрирует открытую поддержку репрессивной идеологии и методов контроля над обществом.

По их мнению, такие шаги согласовываются с общей политикой российских властей — усилением давления на оппозицию, риторикой сталинских времен и ростом роли государства в экономике. Особенно эти процессы активизировались на фоне войны против Украины.

В Кремле пытаются укрепить внутренний контроль, мобилизовать население и заставить несогласных поддержать войну как в самой России, так и на оккупированных территориях.

Страх бунтов и давление на общество

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что усиление цензуры в России связано не только с подавлением критики, но прежде всего с опаской массовых протестов.

Реклама

По его словам, Кремль готовится к масштабной мобилизации, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, и пытается предотвратить возможные бунты. Ограничение соцсетей и информационного пространства является частью этой стратегии.

В то же время, по оценкам ISW, недовольство в РФ уже растет. В частности, после украинских ударов по тыловым объектам, включая нефтебазу в Туапсе, даже пророссийские ресурсы начали открыто критиковать власть.

Российские чиновники обвиняются в сокрытии реальной ситуации и приоритете «картинки» над безопасностью. Это свидетельствует о росте напряжения внутри страны на фоне войны.

В то же время лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов заявил, что ухудшение экономической ситуации в государстве-агрессоре может спровоцировать революцию, подобную той, что была в 1917 году. При этом главный российский коммунист этому не обрадовался, а наоборот призвал правительство принять срочные меры, чтобы этого не допустить.