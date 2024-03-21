Путин возвращается к старой "схеме": Жданов ответил, когда россияне могут ударить снова

По мнению эксперта, главным фактором отсутствия ракетных ударов были не так называемые выборы Путина в РФ.

Российская армия может повторить массированную атаку уже на ночь 22 марта. Врагу не нужна большая пауза, чтобы подготовиться.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

Я думаю, что главным фактором такого отсутствия ракетных ударов были выборы Путина в Российской Федерации. Путин ждал. Теперь у него развязаны руки, он на шесть лет себе "застол" должность. К сожалению, теперь он возвращается к старой "схеме", и частота этих ударов может зависеть от наличия ракет в российской армии", – рассказал военный эксперт.

Напомним, утром 21 марта российская армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. После 44 дней перерыва враг выпустил 31 ракету. Все цели сбили Воздушные силы ВСУ.

Киев оправляется от ночного массированного ракетного удара, который нанесла Россия 21 марта исключительно по столице. Вблизи столичной многоэтажки обнаружили боевую часть ракеты Х-101.

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