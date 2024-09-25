Путин впервые публично собрал совещание Совбеза по ядерному сдерживанию: чем угрожает

Агрессия против РФ неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию, заявил Путин.

Президент страны агрессора России Владимир Путин впервые публично провел заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию.

Об этом сообщил прокремлевский ресурс ТАСС.

"В ядерную доктрину предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия", – заявил Путин.

Основные тезисы кремлевского диктатора

Агрессия против РФ неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию.

РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии.

Достоверная информация о старте в сторону РФ средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ.

Критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа.

Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан.

В проекте основ госполитики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз.

Специалисты за последний год провели глубокий анализ, оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил.

Напомним, президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН шокировал заявлением о том, что у Украины есть доказательства о намерениях российских оккупантов ударить по трем нашим АЭС накануне зимы.

От удара по детям до ядерки: грязные инструменты РФ в ответ на международную активность Украины

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