Кремлевский диктатор Путин впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину встретится с российскими олигархами. Вероятно, на встрече будет рассмотрено несколько вопросов относительно "экономического роста" страны.

Об этом информирует Bloomberg.

Как передает издание, встреча запланирована на 16 марта. Отмечается, что это будет первая встреча с момента полномасштабного вторжения в Украину. На ней будут присутствовать ведущие члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Встреча должна была состояться еще в прошлом году, однако ее отменили на тел боевых действий. Также в это время олигархи боялись попасть под санкции после встречи с Путиным. Однако в настоящее время большинство членов РСПП уже оказались под ними.

Примечательно, что в своем обращении российский диктатор намерен сосредоточить внимание на возобновлении "экономического роста" страны.

Стоит отметить, что встреча состоится в тот момент, когда правительство пытается покрыть все большие расходы на войну и усилить давление на компании, чтобы платить больше налогов.

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"Олигархи со своей стороны планируют выразить недовольство ростом давления Кремля в бизнесе и подтолкнуть к некоторым шагам. Среди всего, российская элита хочет отмены уголовного производства за некоторые экономические преступления. Среди них – отмывание денег", — говорится в сообщении.

Накануне российская оппозиция заявила, что диктатор России Владимир Путин проигрывает инициированную им войну против Украины и это еще сильнее ослабит его режим. Впрочем, после смены руководства РФ Западу не стоит садиться за стол переговоров с новым главой Кремля – это будет огромной ошибкой и опасным сценарием.

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