Путин впервые за три года лично летит в Минск: белорусский политик объяснил такое решение диктатора

Пока для Путина Беларусь играет стратегический интерес в войне против Украины.

Сегодня, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин приедет в Беларусь на переговоры с Александром Лукашенко. Путин хочет подчеркнуть, насколько для него важно участие Беларуси в войне против Украины.

Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал заместитель председателя объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

"С одной стороны, встречи Путина и Лукашенко под новый год носят регулярный характер. Каждый декабрь они встречаются в рамках так называемого "высшего госсовета союзного государства". Но всегда Лукашенко летал в Москву или Санкт-Петербург. За три года это первый визит Путина в Минск. Он хочет подчеркнуть, насколько для него важно участие режима Лукашенко в войне против Украины. И решить те вопросы, которые Путин еще не успел решить с Александром Лукашенко", — пояснил он.

Павел Латушко также отметил, что главная тема встречи – это военно-политический вопрос, поскольку Беларусь имеет ключевое значение для войны против Украины. Но использование ее представляет стратегический интерес для Путина.

"Здесь надо понимать, что Путин и Лукашенко – это братья-близнецы, это два ближайших союзника. Торговля идет за то, сколько Путин заплатит Лукашенко за участие в этой войне", — резюмировал политик.

Встреча Путина и Лукашенко

19 декабря российский диктатор Владимир Путин приедет в Минск на переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко. На встрече кремлевский глава будет с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Также известно, что на этих переговорах присутствует министр обороны РБ Виктор Хренин.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Путин будет ломать Лукашенко на открытие второго фронта против Украины или хотя бы на "разрешение" российской армии снова атаковать Украину с белорусской территории.

Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что Путин может лететь к Лукашенко, чтобы еще раз нажать на него и усилить информационную кампанию о возможном новом наступлении российских войск с территории Беларуси.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун утверждает, что участие белорусской армии в войне в Украине уничтожит последний шанс сохранить самостоятельность и независимость Беларуси. По его словам, белорусская армия в большинстве своем воевать не хочет.

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