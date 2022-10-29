Путин вряд ли переживет поражение в войне с Украиной — Буданов

Будавнов считает, что Путин вряд ли переживет поражение в войне с Украиной, поэтому в РФ уже ищут ему замену.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предположил, что российский диктатор Владимир Путин может не дожить до конца войны в Украине. В России уже идут дискуссии, кто может прийти ему на смену.

Об этом Буданов рассказал в интервью The Drive.

"Вряд ли он (Путин — ред.) это переживет. И сейчас в России ведутся активные дискуссии о том, кто придет ему на смену", — сказал Буданов.

При этом глава разведки отказался называть вероятных преемников Путина. По словам Буданова, сегодня население России продолжает поддерживать действия российского диктатора по поводу войны в Украине.

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"Население Российской Федерации будет поддерживать власть и ее действия до самого разгрома Российской Федерации. И когда Россия проиграет, они сразу начнут говорить, что не имеют к этому отношения и что их лидеры были неправы", — подчеркнул он.

Буданов убежден, что сейчас России не грозит государственный переворот, однако после поражения Путина в войне против Украины это произойдет очень быстро. Однако Буданов сомневается, что преемник Путина кардинально поменяет позицию РФ.

"Я вообще не верю россиянам. Я не верю, что за ним (Путиным — ред.) стоит какой-то хороший человек, но кто бы ни пришел к власти, обязательно обвинит Путина во всем плохом, что было сделано", — добавил Буданов. .

Напомним, Буданов рассказал, что ВСУ, вероятно, освободят Херсон до конца ноября. После этого оккупанты могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины в направлении Крыма.

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