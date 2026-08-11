Путин все больше изолируется от россиян: что происходит в Кремле

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Владимир Путин все больше озабочен украинскими ударами по территории России и возможными вызовами внутри страны. На этом фоне Кремль ужесточает меры безопасности вокруг президента и давление на политических оппонентов.

Об этом пишет Express.

Реклама

По данным издания, Путин якобы начал избегать поездок в регионы, которые могут подвергнуться атакам украинских беспилотников. Во время недавнего визита в Казань перекрывали улицы, запрещали электросамокаты и ограничивали доступ в интернет.

Реклама

Сообщается также, что во время другой поездки в Сибирь на фоне дефицита горючего местным жителям временно предложили бензин по более низким ценам, однако после отъезда президента они снова выросли.

Кремль усиливает давление на оппозицию

На фоне войны и экономических проблем российские власти продолжают ограничивать политическую конкуренцию.

По информации издания, по меньшей мере, 23 политикам запретили участвовать в предстоящих парламентских выборах. Некоторых граждан заключили за якобы демонстрацию «экстремистской» символики, в частности, связанной с убитым оппозиционером Алексеем Навальным.

Политик Борис Надеждин, ранее власти толерантный, покинул Россию после угроз безопасности. Выступающая против войны партия «Яблоко» также может столкнуться с полным запретом.

Реклама

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Найджел Гоулд-Дэвис считает, что поведение Кремля не свидетельствует об уверенности в контроле над обществом.

«На пятом году войны нет ощущения, что Кремль расслаблен или уверен в своем контроле над общественным мнением», — отметил он.

По его словам, страх перед возможным вызовом снизу только усиливается.

Усиление пропаганды и роли ФСБ

На этом фоне российские чиновники показывают публичную лояльность Путину. Глава Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами несколько раз скандировал «Россия! Путин! Победа!», после чего президент наградил его медалью.

Реклама

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на государственном телевидении, что приход Путина к власти якобы свидетельствует о том, что Россия отмечена Богом.

В то же время, как утверждают источники, Кремль расширяет возможности ФСБ для подавления инакомыслия.

Беспокойство российских властей усиливают и атаки внутри страны. В материале упоминаются взрыв в ресторане на Кудринской площади, в результате которого погибли пять человек, а также подрыв автомобиля российского производителя беспилотников.

Кроме того, украинские удары, по данным издания, нанесли серьезный ущерб логистической инфраструктуре Wildberries, выведя из строя значительную часть складских мощностей компании.

Авторы материала считают, что на фоне войны, экономических затруднений и атак по территории России Путин все больше дистанцируется от общества, а Кремль усиливает контроль внутри страны.

Напомним, США предупредили о риске атаки России на одну из стран НАТО. На фоне этих оценок Великобритания усилила патрулирование своих вод и наблюдение за российскими военными силами и судами.

Новости партнеров