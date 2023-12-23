Путин все еще хочет полной оккупации Украины, текущий провал РФ не меняет планы Кремля – ISW

Президент России Владимир Путин стремится не просто удержать оккупированные территории Украины, но и расширить зону оккупации. Аналитики видят сигналы, что диктатор Путин не отказался от своих целей по отношению к Украине.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Украинские чиновники и дальше настаивают – Россия не отказалась от своих максималистских целей по войне против Украины. Как и раньше, Кремль также стремится захватить новые территории Украины", — пишет ISW.

Эта оценка диссонирует с недавними заявлениями нескольких западных чиновников, которые говорят, что Россия уже проиграла войну в Украине – "стратегическое поражение Кремля якобы заключается в том, что, начав агрессию, РФ "полностью потеряла Украину" и уже не способна достигать своих стратегических целей".

Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 22 декабря заявил, что президент России Владимир Путин "вполне потерял Украину" и "больше не может достигать своих военных целей". Однако Столтенберг одновременно предостерег западных партнеров Украины от ожиданий, что война скоро завершится.

Похожее мнение высказал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что Россия уже потерпела крах в достижении своей главной цели – стремлении уничтожить Украину и полностью подчинить ее себе.

Однако, по словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, если в этом году Путину не удастся достичь определенных оперативно-стратегических задач, он просто перенесет их на следующий год.

"Заявление Скибицкого согласовывается с оценкой ISW о том, что Россия продолжает преследовать максималистские цели Путина в Украине и что текущий провал российских операций в Украине до сих пор не является окончательным", – отметили в ISW.

Аналитики также отметили, что слова западных политиков и чиновников, по версии роспропаганды, предназначены для оправдания Западом якобы уже принятого решения по уменьшению помощи Украине.

Напомним, по данным ISW Украина может получить первые самолеты F-16 до конца 2023 года.

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