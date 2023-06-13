Путин вспомнил, как был на 20 лет младше, и выругался об Украине: "Какой ,нахр**, третий тур"

Диктатор вспомнил, как был младше на 20 лет.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у страны-террориста и Украины "нет шансов выстроить добрососедские отношения" из-за выборов 2004 года, когда победил проукраинский президент Виктор Ющенко. Комментируя это, диктатор даже выругался.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Российский диктатор истерически отреагировал на президентские выборы в Украине, проходившие еще 20 лет назад, когда победил Виктор Ющенко. Путин даже выругался, когда это комментировал.

"Придумали третий тур голосования! Какой, нахр**, третий тур? Он не предусмотрен конституцией! Это госпереворот! Но он хотя бы прошел относительно мирным способом", — заистерил диктатор.

После этого Путин повторил свою маразматическую пропаганду о "кровавом перевороте" и том, что у России и Украины "не было шансов строить добрососедские отношения".

Напомним, Путин пригрозил созданием в Украине "санитарной зоны" из-за "прилетов" по территории России.

Также Путин ответил, будет ли снова нападать на Киев.

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