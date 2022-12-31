"Путин "встречает" Новый год убийствами людей" – Кулеба о ракетной атаке 31 декабря

Министр иностранных дел подчеркнул, что ракетный удар России умышленно нацелен на жилые районы городов.

В субботу, 31 декабря, Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по городам Украины, умышленно атаковав жилые районы.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В этот раз массированный ракетный удар России умышленно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин "встречает" Новый год убийствами людей", — написал Кулеба.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что Россия должна быть изгнана со своего места в Совбезе ООН, которое она всегда занимала незаконно.

Массированный ракетный удар по городам Украины 31 декабря

В субботу, 31 декабря, армия Российской Федерации нанесла одиннадцатый массированный ракетный удар с начала осени по городам Украины.

Сейчас известно о "прилетах" в Киеве, Хмельницком, Николаеве, Запорожье.

В Киеве госпитализированы 14 человек, среди которых — раненый японский журналист, также погиб пожилой мужчина.

В некоторых областях также были введены экстренные отключения света.

Так, в Киеве без света 30% жителей, движение по красной ветке метро осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной".

Читайте также: