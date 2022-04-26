Путин встретился с генсеком ООН и цинично ответил на обвинения во вторжении в Украину

Путин встретился с генсеком ООН и цинично ответил на обвинения во вторжении в Украину

Во время встречи с Антониу Гутеррешем российский президент оправдывал развязанную войну в Украине уставом ООН.

Во вторник, 26 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин принял за длинным столом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, приехавшего в Москву, чтобы обсудить развязанную Кремлем войну в Украине.

Российские информационные агентства сообщают первые подробности этой встречи.

Генсек ООН в ходе этого разговора сделал два главных послания, которые хотел донести до Путина.

Во-первых, по словам Антониу Гутерреша, ООН считает, что произошло вторжение на территорию Украины. Во-вторых, он заявил Путину, что нужно решить вопрос об эвакуации людей из "Азовстали", отметив готовность за 2-3 дня провести оценку ситуации с Россией и Украиной.

Putin meets UN secretary general António Guterres в Кремлине. Долгое количество table is back! pic.twitter.com/zjVkHRFL5v — max seddon (@maxseddon) April 26, 2022

Российский президент в ответ на обвинения во вторжении цинично заявил, что Россия "начала специальную операцию в соответствии с уставом ООН".

Путин также уверял генсека ООН, что Россия рассчитывает достичь договоренностей с Украиной "на дипломатическом треке". По его словам, на переговорах в Стамбуле удалось добиться прорыва, однако дальнейшие шаги в этом направлении были сорваны из-за "провокации в Буче", к которой якобы российская армия не имеет никакого отношения.

Путин также утверждал, что в Мариуполе не ведутся боевые действия, а российская сторона находится в контакте с военными, которые сидят в подземельях "Азовстали". От украинских военных российский президент потребовал отпустить мирных жителей, если они скрываются вместе с ними.

Также хозяин Кремля похвастался, что из разбомбленного россиянами Мариуполя, при "содействии" РФ было вывезено 140 тысяч человек, которые "могут ехать куда угодно".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал циничным заявление Путина об отсутствии сопротивления и боевых действий в Мариуполе.

"Он [Путин] говорит, что Мариуполь уже освободили. И что лучший выход для наших защитников — чтобы Киев дал им команду сдаться. Но наши военные, конечно, не пойдут на такой позор", — отметил представитель ОПУ.

Напомним, перед разговором с Путиным генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и призвал РФ как можно быстрее прекратить войну в Украине.

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