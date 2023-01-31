Путин ввел "полное военное положение" на оккупированных территориях Украины

Президент РФ также установил уровни террористической угрозы в приграничных с Украиной областях.

Российский диктатор Владимир Путин подписал "указ", согласно которому отменил ограничения сроков введения уровней террористической опасности в приграничных районах РФ, а также "ввел" на временно оккупированных территориях Украины военное положение, предусматривающее ограничение на передвижение местных жителей.

Об этом говорится на официальном правовом портале РФ.

Как говорится в документе, ранее уровень террористической угрозы устанавливался не более чем на 15 суток, из-за чего его постоянно продолжали.

Путин также поручил усилить досмотр и контроль за транспортом в приграничных районах, где установлен режим территориальной угрозы.

Уровни террористической угрозы:

на временно оккупированных территориях Украины введено военное положение, предусматривающее ограничение на передвижение местных жителей;

в приграничных регионах, в том числе в оккупированном Крыму усилена охрана общественного порядка, введен "особый режим" на транспорте, ограничена свобода передвижения, а также применено "временное отселение" людей якобы в безопасные районы;

в 18 регионах Южного и Центрального федеральных округов РФ усилена охрана правопорядка, введен "особый режим" на транспорте и объектах энергетической инфраструктуры;

в других регионах РФ в октябре ввели режим "уровня базовой готовности".

Напомним, в октябре прошлого года Владимир Путин ввел "военное положение" на временно захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Путин ввел "средний уровень реагирования" в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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