Путин ввел "военное положение" на временно захваченных территориях Украины

Российский диктатор Владимир Путин ввел "военное положение" на временно захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Фейковый приказ должен вступить в силу с полуночи 20 октября.
Стоит отметить, что путинское "военное положение" предусматривает:
- Запрет на выезд граждан из страны.
- Эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное выселение жителей в безопасные районы.
- Введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней.
- Привлечение граждан к выполнению работ по нуждам обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановление объектов экономики.
- Изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости.
- Введение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроль за телефонными переговорами.
Это означает, что Россия теперь открыто продолжит воровать украинское имущество и вывозить его на свою территорию, забирать у людей их имущество и проводить полную мобилизацию на временно захваченных территориях Украины.
Кроме того, Путин ввел "средний уровень реагирования" в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
К тому же российский диктатор объявил об уровне повышенной готовности на территориях Центрального (в частности, это Москва) и Южного федеральных округов.
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