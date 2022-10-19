Путин ввел военное положение в четырех частично захваченных областях: подробности и реакция Украины

Президент России Владимир Путин издал указ о введении военного положения с 20 октября на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей. Представители украинской власти считают это решение признаком агонии кремлевского режима, но не исключают, что оно добавит проблем жителям оккупированных территорий.

ТСН.ua собрал подробности решения президента РФ.

О чем идет речь в указе

Введенный Путиным режим военного положения предполагает, что оккупационные администрации могут принимать следующие меры:

Ввести военную цензуру за отправлениями и сообщениями, контролировать телефонные переговоры.

Задерживать граждан и транспортные средства до 30 дней.

Ужесточить охрану общественного порядка и охрану военных, важных государственных и специальных объектов.

Ввести комендантский час.

Запретить или ограничить выезд граждан за пределы региона.

Использовать средства массовой информации для оборонных нужд.

Устраивать личный досмотр граждан, их вещей, жилья и транспортных средств.

Изымать необходимое для нужд обороны имущество у организаций и граждан с выплатой его стоимости.

Привлекать граждан к выполнению работ по нуждам обороны, восстановлению разрушенных систем жизнеобеспечения, участию в борьбе с пожарами.

В документе указано, что правительство Российской Федерации должно "в течение 3 дней представить предложения по мерам, применяемым на территориях, на которых было введено военное положение".

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Кроме того, в восьми регионах вводится "средний уровень реагирования". Это аннексированные Крым и Севастополь, а также регионы, граничащие с Украиной — Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

К тому же российский диктатор объявил об уровне повышенной готовности на территориях Центрального (в частности, это Москва) и Южного федеральных округов.

Как отреагировали в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал указ Путина.

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", — отметил Подоляк.

Введение «военного положения» на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной «перегруппировкой». Для Украины это не меняет ничего: продолжаем увольнение и деоккупацию своих территорий. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) October 19, 2022

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает "военное положение Путина "жестом отчаяния и агонии".

"Даже мобилизация и энергетический террор не дали бункерному террористу возможности удержать украденные территории, остановить наступление ВСУ и лишить Украину поддержки всего цивилизованного мира. Военное положение на оккупированных территориях позволит насильственно призывать мужчин — граждан Украины, и отправить их в окопы умирать, как это было ранее сделано с жителями Донецка и Луганска. Это геноцид. Террор. Крайняя степень цинизма", — подчеркнул Геращенко в своем Telegram-канале.

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Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телеканала Freedom выразил мнение, что непростое положение украинцев на оккупированных территориях теперь ухудшится еще больше.

"Ситуация с начала оккупации крайне тяжелая на этих территориях без каких-либо объявлений со стороны РФ, в частности Путина, о военном положении. И так максимальная фильтрация, максимально работает пропаганда, сейчас пошли мобилизационные процессы. Поэтому я думаю, что сильно не изменится ситуация, но всего этого станет еще больше, еще опаснее будет нашим людям, еще больше будет жертв военных преступлений оккупационного режима. В других вещах ничего не изменится", – считает Соболевский.

Военный эксперт Петр Черник считает, что Владимир Путин таким образом демонстрирует свою решительность не отдавать оккупированные земли.

"Режим Путина держится исключительно на пропаганде. Без зомбирования населения режим обречен, поэтому они должны бесконечно "подкармливать" жителей. Теперь он "ввел" военное положение с целью "Вставай, страна огромная!". Он запугивает, что в другом случае натовцы с укрофашистами дойдут чуть ли не до Владивостока", — говорит Черник.