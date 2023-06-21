Путин выдал новый бред о контрнаступлении ВСУ: диктатор "уничтожил" более 900 единиц бронетехники

Российский диктатор Владимир Путин издал очередной бред о контрнаступлении ВСУ. Он придумал фейк, что его террористическая армия за ночь "уничтожила" более 900 единиц бронетехники ВСУ.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Российский диктатор был показан на встрече с выпускниками военных заведений страны-террориста. Там Путин еще раз похвастался, как будто бы оккупанты "побеждают" на фронте. Он придумал фейк о том, что за вечер и ночь российская террористическая армия уничтожила более 900 единиц бронетехники.

Разыскиваемый Международным уголовным судом в Гааге военный преступник заявил, что "Украина несет серьезные потери, а потому якобы остановила контрнаступление". Он размечтался о "полной потере боеспособности ВСУ".

"Связано это с тем, что противник терпит серьезные потери и в личном составе, и в технике. На вчерашний вечер, на сегодняшнюю ночь... наши мужики наколотили 245 танков и 678 бронемашин разного типа", — придумал кремлевский диктатор.

Впоследствии Путин расстроился и добавил, что "ВСУ не использовали еще все резервы".

Напомним, военный эксперт Андрей Крамаров считает, что диктатору Путину не сообщают о реальном положении дел на фронте. В частности, об этом свидетельствуют "сомнительные" заявления главы Кремля.

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