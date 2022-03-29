Путин выдвинул бесчеловечное требование для эвакуации мирных жителей из Мариуполя

Российский агрессор содержит в заложниках мирных жителей Мариуполя.
Российский диктатор Владимир Путин пообещал выпустить из Мариуполя гражданских, которых он держит в заложниках при условии, что защитники города сдадут его.
Об этом он сказал в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщают российские средства массовой пропаганды.
Российский агрессор в разговоре с президентом Франции выставил бесчеловечное требование для эвакуации из Мариуполя мирных жителей. Он заявил, что позволит выпустить гражданских только при условии, если защитники сдадут Мариуполь и сложат оружие.
Напомним, в Мариуполе после неудачного штурма пустого сгоревшего дома тяжелые ранения получил приближенный к Кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев.
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