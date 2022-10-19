Путин вынужден изменить тактику: Жданов объяснил, почему Россия атакует гражданскую инфраструктуру

Путину во что бы то ни стало нужно перемирие, прекращение огня любой ценой.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что российские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины, ведь диктатор Владимир Путин готовит для себя переговорную позицию.

Об этом Жданов сказал в эфире "Лучшее Радио Израиль".

Эксперт отметил, что Путину нужны переговоры для установления перемирия из-за проблем в войне.

"Путин готовит переговорную позицию для себя. Ему во что бы то ни стало нужно перемирие, прекращение огня любой ценой. Он будет добиваться этого всеми доступными ему средствами и силами. Потому что мобилизация не спасает, мобилизованные несут огромные потери, и это только увеличивает количество потерь на линии фронта. Наши войска хоть и медленно, но упорно продвигаются вперед", – объяснил Жданов.

Понимание этого всего и попытка сформировать силовую переговорную позицию вынуждают Путина изменить тактику, добавил эксперт.

"Он назначил нового командующего Суровикина. Он еще и командующий воздушно-морскими силами России, никто его с этой должности не снимал. И он сразу ввел свои любимые методы – то, что он применял в Алеппо. Единственное, здесь он ковровых бомбардировок устроить не может, зато ракетные удары и удары дронами-беспилотниками – они у него в приоритете", – рассказал Жданов.

Почему Россия наносит массированные удары по Украине.

Российская армия нанесла около 190 массированных ударов по Украине с 7 по 18 октября, обстреляв 16 областей и Киев.

По оценкам Пентагона, массированные удары по мирным жителям и критической инфраструктуре Россия наносит для того, чтобы внушить ужас и создать панику среди украинцев.

В британской разведке говорят, что РФ наносит массированные атаки по гражданским объектам, чтобы компенсировать неудачи на фронте и вывести из строя энергетическую систему Украины.

Аналитик Алексей Ежак считает, что массированные ракетные удары по Украине – личная месть Путина за взрыв на Крымском мосту.

А вот Жданов уже заявлял, что главная стратегическая цель массированных ракетных ударов России по Украине состоит в принуждении государства к переговорам.

Как Украина будет спасаться от дронов-камикадзе

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