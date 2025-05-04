Путин высказался о применении ядерного оружия против Украины

Владимир Путин / © Getty Images

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Президент РФ Владимир Путин снова заговорил о ядерном оружии. По его словам, "есть надежда, что применять ее не придется".

Об этом написало российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО. Есть надежда, что этого и не потребуется", - отметил он.

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Диктатор утверждает, что Россию хотели спровоцировать, чтобы она совершила ошибки.

Ранее Путин высказался о достижении мира с Украиной . По его словам, это неизбежно.