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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1531
Время на прочтение
1 мин

Путин высказался о применении ядерного оружия против Украины

Путин считает, что РФ не придется применять "ядерку" против Украины.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Владимир Путин

Владимир Путин / © Getty Images

Президент РФ Владимир Путин снова заговорил о ядерном оружии. По его словам, "есть надежда, что применять ее не придется".

Об этом написало российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО. Есть надежда, что этого и не потребуется", - отметил он.

Диктатор утверждает, что Россию хотели спровоцировать, чтобы она совершила ошибки.

Ранее Путин высказался о достижении мира с Украиной . По его словам, это неизбежно.

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Дата публикации
Количество просмотров
1531
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