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Путин высказался о применении ядерного оружия против Украины
Путин считает, что РФ не придется применять "ядерку" против Украины.
Президент РФ Владимир Путин снова заговорил о ядерном оружии. По его словам, "есть надежда, что применять ее не придется".
Об этом написало российское пропагандистское издание "РИА Новости".
"У России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО. Есть надежда, что этого и не потребуется", - отметил он.
Диктатор утверждает, что Россию хотели спровоцировать, чтобы она совершила ошибки.
Ранее Путин высказался о достижении мира с Украиной . По его словам, это неизбежно.