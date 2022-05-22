Путин выставил Россию "третьим сортом" — The Telegraf о нападении диктатора на Украину

Диктатор РФ Владимир Путин 24 февраля полномасштабно вторгся в Украину, чтобы доказать, что РФ все еще является "первоклассным государством", но скорее показал его "третьим сортом".

Владимир Путин сейчас самый одинокий человек на земле.

Об этом пишет The Telegraf.

По данным издания, претензии Путина к политическому "гению" (как глупо назвал его Дональд Трамп) опровергаются его почти полной изоляцией. Он рассчитывал на успех своей тактики "разделяй и властвуй", но он объединил против себя Запад, а украинцы оказывают решительное сопротивление.

"Вместо этого Путин попал в ловушку... Треть его захватчиков мертвы, ранены или пропали без вести, и им мало что можно показать об их жертве", — говорится в сообщении.

Издание пишет, что даже штатный военный эксперт государственного телевидения полковник Михаил Ходаренок заявил миллионам российских зрителей, что официальная пропаганда, утверждающая, что, мол, украинская армия "деморализована", является, мягко говоря, ложью.

Он предупредил, что Россия вскоре столкнется с миллионом украинских военных, вооруженных современным западным оружием и готовых "бороться до последнего человека". Ходаренок добавил, что "практически весь мир против нас. И именно из этой ситуации нам нужно выходить".

"Роковая ошибка Путина заключалась в недооценке украинцев. Главным образом благодаря собственному профессионализму (ВСУ.- Ред.), мастерству и мужеству, они оказались более чем равными россиянам", — пишет издание.

Напомним, эксперт В алерий Пекарь заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты начали войну на истощение. Несмотря на варварскую войну, которую ведет Россия во главе с диктатором Путиным, международные санкции не позволят Москве победить Украину.

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