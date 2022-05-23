Путин вызвал в Россию специалистов по бочковым бомбам: готовит удар по Украине — Guardian

Путин вызвал в Россию специалистов по бочковым бомбам: готовит удар по Украине — Guardian

Более полусотни специалистов, имеющих опыт в производстве и применении бочковых бомб, уже несколько недель работают в России совместно с российскими военными.

В Россию перебросили экспертов, специализирующихся на сокрушительном оружии, разрушившем большую часть Сирии во время войны. Европейские официальные лица считают, что специалистов из Сирии отправили в Россию, чтобы потенциально помочь подготовиться к аналогичной операции с применением бочковых бомб в Украине.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимных европейских чиновников.

Присутствие сирийских экспертов в России возможно является одним из факторов, объясняющих предупреждение США и Европы о том, что российские военные могли готовиться к применению химического оружия в Украине.

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Бочковые бомбы — грубая взрывчатка, как правило кустарного производства, упакована в бочку, иногда с поражающими или в металлический цилиндр. Ее сбрасывают с вертолета или самолета с прицеливанием "на глаз".

По словам экспертов, из-за низкого уровня точности бочковые бомбы применяются в основном в условиях ограниченных ресурсов и нехватки других видов вооружений. Подобный тип оружия использовался с разрушительным эффектом в течение всей сирийской войны.

"Мы знаем, что потенциал использования бочковых бомб есть, но если российские военные будут его использовать в Украине, то проиграют; мы будем знать, кто это сделал, и, скорее всего, они все равно будут убиты", — сказали анонимные источники издания.

Напомним, эксперт В алерий Пекарь заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты начали войну на истощение. Несмотря на варварскую войну, которую ведет Россия во главе с диктатором Путиным, международные санкции не позволят Москве победить Украину.

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