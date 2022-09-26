"Путин взбешен и унижен, поэтому способен к любым решениям" – западный эксперт

Сегодня вопрос возможном применении ядерного оружия Россией, наверное, является предметом наибольших спекуляций, в частности в Киеве и Вашингтоне, когда официальные лица и комментаторы спрашивают, что Путин может сделать дальше.

В том, что мир должен серьезнее отнестись к ядерным угрозам Владимира Путина, уверен эксперт по глобальной политике и колумнист Al Jazeera Марван Бишара.

С начала полномасштабной войны в Украине Путин неоднократно намекал, а кое-где и прямо говорил, что не остановится перед использованием ядерного оружия, если увидит такую потребность.

"Запад пренебрегает этой угрозой. Объявленная мобилизация демонстрирует, что Путин взбешен и унижен, а значит вполне способен на использование любых средств", — пишет автор.

Факт мобилизации является выразительным, поскольку речь идет о самой большой мобилизации войск со времен Холодной войны. Ядерная угроза может воплотиться как путем использования оружия, так и из-за повреждений Запорожской атомной электростанции, и оба эти сценария трагичны и недопустимы.

Чтобы предотвратить их воплощение, уверен колумнист Al Jazeera, мировые лидеры должны остановить эскалацию и искать дипломатическое решение войны.

"Главное, что мир должен помнить, это то, что в ядерной войне не будет победителей", – добавил он.

Напомним, Владимир Путин в своем выступлении, во время которого высказался за присоединение оккупированных территорий Украины к России, пригрозил применением ядерного оружия. Он пообещал признать результаты фейковых референдумов о присоединении к России на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. А для продолжения войны против Украины подписал указ о частичной мобилизации, во время которой в армию призовут 300 тысяч человек.

Россия владеет крупнейшим в мире ядерным арсеналом – более 6300 боеголовок. Среди стран НАТО первое место по количеству ядерных боеголовок занимает США – около 5800. Во Франции, по некоторым данным, почти 300 боеголовок, в Великобритании – около 215. Точные цифры неизвестны, ведь большую часть информации о своих ядерных программах государства не разглашают.

Как в мире реагируют на ядерный шантаж Путина и мобилизацию в РФ – читайте в нашем материале.

Угрозы ядерным ударом: как мир сможет противостоять Путину