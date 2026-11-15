Путин взялся за срочников: в России раскрыли новые методы скрытой мобилизации

Военные РФ / © Getty Images

Реклама

В России усиливают скрытую мобилизацию на фоне значительных потерь оккупационной армии, которые, по оценке военного эксперта, достигают 2800 человек в сутки. Молодых призывников привлекают обещаниями безопасной службы, а отказывающихся подписывать контракт могут заставлять психологическим и физическим давлением.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире "24 Канала".

Реклама

По его словам, из-за больших потерь на фронте Кремль ищет новые способы пополнения армии. Один из них — убеждать срочников подписывать контракты, обещая должности, якобы не предполагающие непосредственное участие в боевых действиях.

Реклама

Молодым россиянам предлагают вместо срочной службы заключить контракт на год. При этом уверяют, что они будут работать операторами дронов, техниками или инженерами.

Однако, как пояснил Гетьман, после подписания контракта статус военнослужащего меняется и его могут отправить на передовую.

Как в России заставляют призывников подписывать контракты

По словам майора в отставке, к вербовке привлекают не только военкоматы. Соответствующие разнарядки получают государственные и частные предприятия, а студенты предлагают оформлять академические отпуска ради службы.

В то же время, на тех, кто не соглашается добровольно, могут давить непосредственно в казармах.

Реклама

«Мы понимаем, в казарме в российских вооруженных силах действует дедовщина до сих пор. Будут уговаривать старослужащие, деды, и не говоря уже о младших командировах. Они его посадят и скажут: подписывай и до свидания», – отметил Гетьман.

Он подчеркнул, что порядки в российской армии мало изменились с советских времен. По его словам, новобранцев могут истощать бесконечными нарядами, лишать сна и оказывать на них психологическое давление, пока те не согласятся заключить контракт.

Таким образом, считает эксперт, российское командование пытается компенсировать потери на фронте, фактически вынуждая срочников переходить на контрактную службу.

Скрытая мобилизация в России продолжается без нового указа Путина

Напомним, в России фактически не прекращается мобилизация, объявленная еще в 2022 году. Как пишет Foreign Policy, Кремлю не нужен новый указ, ведь предварительную мобилизацию юридически так и не завершили.

Реклама

Российские власти пытаются пополнять армию огромными выплатами за контракты и принудительной вербовкой. По оценкам аналитика Яниса Клуге, за девять месяцев 2026 года РФ набрала около 263 тысячи контрактников против 292 тысяч за аналогичный период в прошлом году. В то же время средняя единовременная выплата за контракт приблизилась к 2 млн рублей.

Однако из-за значительных потерь на фронте добровольного набора уже недостаточно. Независимые российские медиа сообщают об уличных рейдах, задержании мужчин на рабочих местах и принуждении к подписанию контрактов. В конце августа жалобы на такие случаи поступали, по меньшей мере, из 17 регионов РФ.

Особое внимание вербовщики уделяют мужчинам из бедных регионов, должникам и людям, имеющим проблемы с законом. По оценке Клуге, Москва устанавливает регионам квоты на набор, фактически перекладывая ответственность за методы их выполнения на местные власти.

В России сокращается количество желающих воевать: Башкортостан столкнулся с двойным кризисом

Также напомним, что в Башкортостане, имеющем наибольшее количество подтвержденных погибших на войне среди регионов РФ, официально признали сокращение количества желающих подписывать контракты с российской армией. Из-за этого власти планируют уменьшить финансирование единовременных выплат новобранцам с 13,6 до 12,6 млрд рублей.

По данным «Медиазоны», на ноябрь 2026 года установлены имена 11 990 погибших военных из Башкортостана — это почти 0,3% населения республики. Регион остается лидером в РФ по количеству подтвержденных потерь.

В то же время Башкортостан переживает бюджетный кризис. За первое полугодие дефицит достиг 17,1 млрд. рублей, а поступления от налога на прибыль сократились на 38%.

Из-за нехватки средств местные власти урезают расходы на уличное освещение, в 20 раз сокращают выплаты семьям погибших военных и продают государственные активы, в том числе остаток своего пакета акций «Башнефти».

Новости партнеров

Новости партнеров