Путин за два года не достиг ни одной из своих целей: на росTV признали, что "спецоперация" провалилась (видео)

Правду о путинской так называемой СВО решил высказать один из постоянных гостей пропагандистских ток-шоу, бывший замглавы МИД России Андрей Федоров.

На российском пропагандистском ток-шоу "Место встречи" произошел конфуз. Один из гостей передачи внезапно признал, что война против Украины не удалась. Правду о путинской "СВО" решил высказать один из постоянных гостей пропагандистских ток-шоу, бывший замглавы МИД России Андрей Федоров. Он подчеркнул, что за два года войны РФ не удалось сделать ничего из запланированного.

Об этом написал украинский журналист Денис Казанский и обнародовал соответствующее видео.

"На российском ТВ снова признали, что "спецоперация" провалилась и глава страны-агрессорки Путин за два года не достиг ни одной из своих целей. Ведущие пытались заткнуть чрезмерно болтливого эксперта, но не смогли", – написал журналист под видео.

"Россия за эти два года не смогла реализовать ни одну из целей, заявленных 24 февраля 2022 года. Ни одну! будет продолжаться еще очень долго", – сказал Федоров.

Слова Федорова вызвали панику у ведущих, начавших перебивать "эксперта". Когда убедить мужчину не удалось, они начали буквально затыкать ему рот.

"Да что Вы говорите? (...) Но там (в речи Путина – ред.) не было указано, что до даты такой (достигнуты цели – ред.). Раз вы понимаете, зачем вы это говорите? Там не было указано никаких дат!"Специальная военная операция "длится", – говорили испуганные ведущие российского пропагандистского ток-шоу.

"Война против Украины не удалась": на росТВ прорвалась правда об "СВО" Путина

Напомним, РФ готовит на весну кульминацию спецоперации "Майдан-3": ГУР предупреждает о попытках дестабилизации Украины.

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