Путин забирает из Херсона остатки своих боеспособных войск: экс-замначальника Генштаба ВСУ рассказал о ситуации на юге

Путин забирает из Херсона хоть какие-то боеспособные части, чтобы бросить туда кучу новобранцев, ведь провал оккупантов на юге станет для российского диктатора концом его политического существования.

Оккупанты на юге пытаются укрепить свою оборону. Путин отводит из Херсона подготовленные войска, чтобы бросить туда как можно больше свежих "мобиков", которых ВСУ уничтожают каждый день.

Об этом 22 октября рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире телемарафона.

По его словам, Генштаб ВСУ "говорит то, что можно и это верно", ведь это свидетельствует о высоком профессионализме украинских военных. Сегодня ситуация на фронте осложнилась российскими новобранцами, но ВСУ уже разбираются с этим.

"Сейчас ситуация усложнилась этими мобилизованными, а это сотни тысяч людей, которым дают какое-то вооружение, какую-то подготовку, а потом бросают на фронт. И это усиливает возможности ЧВК на Донецком направлении, это останавливает наше наступление Кременная-Сватово. И это [влияет] на Херсонское направление", – говорит эксперт.

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Романенко отмечает, что россияне отводят войска с правого берега Днепра, однако забирают оттуда именно более подготовленных оккупантов, чтобы заменить их свежемобилизованными новобранцами.

"Потому что Путин понимает — если добавить Харьковские победы + Херсон, то его ситуация усложнится и будет проблемной. Он борется за свое политическое существование и не только", — объясняет экс-замначальника Генштаба ВСУ.

В Херсонской контрнаступательной операции ВСУ уже взяли первые рубежи. Дальше оборона оккупантов усилилась.

"Они активно готовили и свозили бетонные перекрытия и так далее... Есть вторая, третья линии обороны. Там спецефическая земля, и поэтому эти бетонные рвы – это противотанковые рвы. Они все это будут использовать", – говорит генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Несмотря на это, украинские защитники продолжают снижать потенциал Херсонской группировки россиян, при этом "мы бережем своего солдата". По словам Романенко, Украина до сих пор имеет меньше ударной авиации и артиллерии. Однако ежедневно ВСУ разрушают российскую систему управления, уничтожают склады и наносят удары по врагу.

Напомним, вице-маршал авиации войск Британии в отставке Шон Белл заявил, что петля на российских войсках вокруг Херсона затягивается. Теперь перед оккупантами стоит сложный выбор – остаться и попасть в окружение или убегать.

Оккупанты бегут из Херсона

Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Оккупанты придумали, что такой "теракт" планируют ВСУ.

Уже на следующий день, 19 октября, коллаборант Сальдо сообщил, что въезд для гражданских в Херсонскую область закрывается на семь дней.

Новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая", и предупредил о возможности принятия "непростых решений".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что оккупанты могут уйти с правого берега Днепра, но уцелевшие там войска могут быть брошены в новое наступление на Киев или переброшены на Донецкое направление.

Между тем, в Офисе президента сообщили, что по состоянию на 21 октября ВСУ удалось освободить от врага 88 населенных пунктов Херсонской области. По сравнению с 4 октября было деоккупировано 50 населенных пунктов.

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