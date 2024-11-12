Путин задействовал новые силы, чтобы вернуть Курскую область под контроль РФ к инаугурации Трампа – The Telegraph

Украинские аналитики считают, что Кремль может также стремиться использовать свое наибольшее контрнаступление на Курщине для того, чтобы набрать обороты и продвинуться дальше – в Сумскую область.

Российский диктатор Владимир Путин спешит вернуть под контроль России территорию Курской области к инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Для этого командование врага развернуло в Курщине 50 тысяч военных – российских и северокорейских.

Об этом пишет The Telegraph.

"Союзники по НАТО считают, что Путин надеется вернуть территории, захваченные Украиной, в инаугурацию Трампа 20 января", – говорится в материале.

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По оценкам британской военной разведки, с которой ознакомилось The Telegraph, Москва, вероятно, увеличит количество атак дронов-камикадзе на украинские позиции в ближайшие дни. Враг может использовать новые места для запуска беспилотников вблизи границы.

Около 12 тысяч северокорейских солдат, которым Ким Чен Ын отправил в поддержку военных усилий Москвы, вероятно, также будут задействованы в боевых действиях в Курской области, согласно пакту о взаимной военной помощи между Россией и Северной Кореей, заключенного в этом году.

Украинские аналитики считают, что Кремль может также стремиться использовать свое наибольшее контрнаступление на Курщине для того, чтобы набрать обороты и продвинуться дальше – в Сумскую область.

The Telegraph отмечает, что Россия уже вернула себе примерно половину территории, захваченной Украиной с августа. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что украинские позиции атакуют "десятки тысяч вражеских солдат из лучших российских ударных подразделений".

"Западные дипломаты обеспокоены тем, что Путин попытается быстро захватить территорию в инаугурацию Трампа, чтобы предоставить России больше переговорных возможностей в любых мирных переговорах", – резюмирует The Telegraph.

Напомним, российские войска продвинулись в Курской области и Купянском направлении 10-11 ноября. Несмотря на наступательные действия врага, подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

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