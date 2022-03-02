"Путин загнал себя в цуг цванг": 6 сценариев развития войны в Украине

Провал у Путина произошел по всем направлениям.

Президент России Владимир Путин, начав войну против Украины, загнал себя в цуг цванг. Это положение в шахматах, когда любой следующий ход делает положение игрока хуже.

Советник МВД Антон Геращенко спрогнозировал шесть возможных сценариев для дальнейших действий главы России.

Расчет Путина был через три дня окружить Киев, взять его штурмом или измором, принудить власть к капитуляции, пояснил Геращенко. Однако провал произошел во всех направлениях. На седьмой день войны задача не выполнена и на 30%. Стратегическая инициатива и внезапность утрачены полностью.

Шесть возможных сценариев для Путина:

Продолжить наступление

Продолжить оцепление Киева и наступление по всему Юго-Востоку и Центру Украины. Продолжить бомбардировки и ракетные удары. Население временно оккупированных территорий при этом ждет голод и страшные лишения. Реакция Украинского Народа будет очевидна – тотальное уничтожение оккупантов, и днем, и ночью. Киев, Харьков, Мариуполь – станут для Путина и армии оккупантов – Сталинградом, Севастополем и Брестом. Оккупировать и контролировать огромную густонаселенную территорию – Путину не под силу. Разрушены мосты, дороги, протяженные линии коммуникаций постоянно под ударом наших партизан.

Прекратить войну и удержать власть

Прекратить боевые действия и отстреливаясь отводить свою армию оккупантов назад. Затем заявить своему народу, что операция по демилитаризации удалась, снабдив это многочисленными видео ударами по нашим военным объектам. Окопаться на ранее оккупированной территории Донбасса, наотрез отказаться возвращать украденный Крым, построить экономику северокорейского образца, загнав миллионы россиян в невиданные до сих пор голод и бедность. Но удержать цепкими ручками власть.

Передать власть преемнику

Уйти, передав власть преемнику, который добровольно откажется от Крыма и Донбасса, согласится заплатить многомиллиардные репарации за разрушенную экономику и тысячи погибших украинцев. (Пока Путин у власти он ни за что не согласится на возвращение Крыма).

Народное восстание в России

В России начнется народное восстание, которое снесет режим Путина и приведет новую элиту, которая вернет украденное и согласится на уплату репараций в обмен на мир и санкции.

Распад России

Распад России или превращение в Конфедерацию 89 отдельных субъектов, каждый со своей армией, полицией и юстицией. При этом сценарии Россию ждет судьба – Югославии – война всех со всеми.

Начать ядерную войну

Начать ядерную войну, которая будет громким самоубийством в истории – не только Путина – а всего русского народа. Этот сценарий я считаю очень маловероятным, отметил Геращенко.

"Крыса очень хочет жить. Какой из этих сценариев выберет Путин? Я не знаю и не буду гадать. Потому что после цугцванга, в который Путин загнал себя и Россию его ждет только ШАХ и МАТ! Потому что мы знаем – что наше", — сказал он.