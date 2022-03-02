"Путин загнал себя в цуг цванг": 6 сценариев развития войны в Украине

Провал у Путина произошел по всем направлениям.
Президент России Владимир Путин, начав войну против Украины, загнал себя в цуг цванг. Это положение в шахматах, когда любой следующий ход делает положение игрока хуже.
Советник МВД Антон Геращенко спрогнозировал шесть возможных сценариев для дальнейших действий главы России.
Расчет Путина был через три дня окружить Киев, взять его штурмом или измором, принудить власть к капитуляции, пояснил Геращенко. Однако провал произошел во всех направлениях. На седьмой день войны задача не выполнена и на 30%. Стратегическая инициатива и внезапность утрачены полностью.
Шесть возможных сценариев для Путина:
- Продолжить наступление
Продолжить оцепление Киева и наступление по всему Юго-Востоку и Центру Украины. Продолжить бомбардировки и ракетные удары. Население временно оккупированных территорий при этом ждет голод и страшные лишения. Реакция Украинского Народа будет очевидна – тотальное уничтожение оккупантов, и днем, и ночью. Киев, Харьков, Мариуполь – станут для Путина и армии оккупантов – Сталинградом, Севастополем и Брестом. Оккупировать и контролировать огромную густонаселенную территорию – Путину не под силу. Разрушены мосты, дороги, протяженные линии коммуникаций постоянно под ударом наших партизан.
- Прекратить войну и удержать власть
Прекратить боевые действия и отстреливаясь отводить свою армию оккупантов назад. Затем заявить своему народу, что операция по демилитаризации удалась, снабдив это многочисленными видео ударами по нашим военным объектам. Окопаться на ранее оккупированной территории Донбасса, наотрез отказаться возвращать украденный Крым, построить экономику северокорейского образца, загнав миллионы россиян в невиданные до сих пор голод и бедность. Но удержать цепкими ручками власть.
- Передать власть преемнику
Уйти, передав власть преемнику, который добровольно откажется от Крыма и Донбасса, согласится заплатить многомиллиардные репарации за разрушенную экономику и тысячи погибших украинцев. (Пока Путин у власти он ни за что не согласится на возвращение Крыма).
- Народное восстание в России
В России начнется народное восстание, которое снесет режим Путина и приведет новую элиту, которая вернет украденное и согласится на уплату репараций в обмен на мир и санкции.
- Распад России
Распад России или превращение в Конфедерацию 89 отдельных субъектов, каждый со своей армией, полицией и юстицией. При этом сценарии Россию ждет судьба – Югославии – война всех со всеми.
- Начать ядерную войну
Начать ядерную войну, которая будет громким самоубийством в истории – не только Путина – а всего русского народа. Этот сценарий я считаю очень маловероятным, отметил Геращенко.
"Крыса очень хочет жить. Какой из этих сценариев выберет Путин? Я не знаю и не буду гадать. Потому что после цугцванга, в который Путин загнал себя и Россию его ждет только ШАХ и МАТ! Потому что мы знаем – что наше", — сказал он.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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