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Путин заговорил о мирных переговорах и разборках с "украинскими бандитами" на Курщине

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Путин заговорил о мирных переговорах и разборках с "украинскими бандитами" на Курщине

Президент РФ, диктатор Владимир Путин / Фото: скриншот с видео

Путин сказал, что власти Украины якобы не заинтересованы в прекращении боевых действий, потому что "не хотят проводить президентские выборы".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы никогда не отказывалась от переговоров с Украиной о мире.

Об этом сообщают РосСМИ.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но нужно разобраться с бандитами, которые проникли на территорию страны, — отметил президент страны-оккупанта РФ.

По словам Путина, Россия "разберется с украинскими бандитами в Курской области", которые "стремились дестабилизировать обстановку в пограничные".

Также диктатор сказал, что власти Украины якобы не заинтересованы в прекращении боевых действий, потому что "не хотят проводить президентские выборы".

Напомним, наступление ВСУ на Курщине подорвало рейтинги Путина.

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