Путин заговорил о мирных переговорах и разборках с "украинскими бандитами" на Курщине

Путин сказал, что власти Украины якобы не заинтересованы в прекращении боевых действий, потому что "не хотят проводить президентские выборы".
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы никогда не отказывалась от переговоров с Украиной о мире.
Об этом сообщают РосСМИ.
"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но нужно разобраться с бандитами, которые проникли на территорию страны, — отметил президент страны-оккупанта РФ.
По словам Путина, Россия "разберется с украинскими бандитами в Курской области", которые "стремились дестабилизировать обстановку в пограничные".
Также диктатор сказал, что власти Украины якобы не заинтересованы в прекращении боевых действий, потому что "не хотят проводить президентские выборы".
Напомним, наступление ВСУ на Курщине подорвало рейтинги Путина.
Читайте также: