Путин заговорил о Третьей мировой войне: эксперт объяснил, чем вызвано заявление хозяина Кремля

Российский президент находится в параллельной реальности и не контролирует ход вымышленной им "спецоперации".

Недавнее заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что в случае Третьей мировой войны не будет победителей, рассчитано исключительно на внутреннего потребителя – российских граждан.

Такое мнение высказал в интервью ТСН.ua военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Он напомнил, что и премьер-министр Британии и представители администрации США неоднократно заявляли о поддержке Украины, пока она не победит.

“Ни о какой Третьей мировой войне не идет речь. Речь идет о непосредственном военном вторжении РФ на территорию Украины”, — подчеркнул Снегирев.

По его словам, финансовая помощь, которую, кроме военно-технической, оказывают Украине страны Запада, ставят крест на планах Кремля относительно дальнейших захватнических действий на территории Украины.

“Запад выразил свою позицию по поддержке нашей страны. Ни о какой усталости не говорится. Ярким подтверждением является предоставление очередного транша военно-технической помощи со стороны США на сумму 350 млн. и соответственно со стороны Великобритании на сумму примерно 110 млн. долларов. Речь идет о тех компонентах военно-технического сотрудничества, которые необходимы ВСУ. А это снаряды, системы ПВО и бронетехника. То есть, потребности ВСУ учитываются в режиме онлайн”, — подчеркнул эксперт.

По мнению Дмитрия Снегирева, заявлениями об отсутствии победителей в Третьей мировой войне Путин "старается играть в свою любимую игру — искусственное повышение ставок" относительно так называемых "красных линий".

"Скорее всего, он находится в параллельной реальности, когда говорит о том, что Москва в ответ на нарушение так называемых красных линий нанесла удары по главному управлению Министерства обороны. Это, как минимум, вызывает непонимание вообще характера информации, предоставленной российскому диктатору. То есть последние заявления Путина еще раз наглядно подчеркнули, что он совершенно не контролирует сам ход так называемой "спецоперации", более того — фактически самоустранился, прекрасно понимая дальнейшие последствия. А это контрнаступление ВСУ и, соответственно, рост протестных настроений внутри самой РФ”, — подчеркнул эксперт.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин цинично оправдывает вторжение в Украину . Он в очередной раз заявил, что "СВО" он пытается остановить "войну против своего народа", которая длится 9-й год.

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